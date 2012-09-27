Samsung Galaxy S3, patch riparatrice: tempi di rilascio

[caption id="attachment_138" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo in queste ore la patch, con la quale sarà possibile risolvere il pericoloso bug, finito al centro delle cronache negli ultimi giorni, essendo capace di rimuovere dati dal dispositivi e di danneggiare la propria SIM, semplicemente accedendo ad alcuni siti. Come molti sapranno, Samsung ha diramato una nota ufficiale in merito, ma non tutti hanno ricevuto la notifica relativa alla disponibilità della stessa patch: a quanto pare, comunque, il pacchetto ha superato tutti i test e il suo sbarco su tutti i Samsung Galaxy S3 dovrebbe essere davvero questione di poche ore. Diverso, invece, il discorso riguardante il Samsung Galaxy S2: l’aggiornamento, in questo caso, è ancora in fase test e solo la prossima settimana potremo saperne di più.