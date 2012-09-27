iPhone 5, diretta uscita in Italia

[caption id="attachment_2009" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5, diretta uscita Italia"] [/caption] iPhone 5 in uscita in Italia, con tanto di diretta dai principali store sul nostro territorio, dove, ricordiamo, la vendita del nuovo modello Apple scatterà a partire dalla mezzanotte di oggi, con diversi utenti già in fila da ieri e molti altri in arrivo, a partire dalle prime luci dell’alba di oggi. Come sempre, riteniamo che anche gli utenti Android possano seguire con interesse l’evento, in attesa di poter dare vita finalmente al confronto iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 qui in Italia, dopo le prime polemiche, generate dalla presentazione del device Apple. Intanto vi ricordiamo che qui sono presenti i punti vendita attivi questa sera. Di seguito, aggiornamenti testuali, video e immagini in diretta dagli store Apple, per l’uscita dell’iPhone 5 in Italia: 01,00: Repubblica pubblica da Napoli il video sulle prime vendite dell'iPhone 5 in Italia: 00,15: primi avvistamenti di iPhone 5 a Roma Est, mentre a Marcianise sono già stati montati i teloni scuri all'interno dello store per nascondere i movimenti all'interno; 00,00: scorte già esaurite a Forlì, in seguito ai preordini; 21,45: a Roma Est si sale a quota 167; 21,40: superate le 70 unità a Lonato 21,05: primi utenti anche a Firenze; 20,35: a Lonato presti quasi 50 utenti, in attesa dell'iPhone 5; 19,38: più di 130 fan Apple in coda a Roma Est, con tanto di foto fornita da iPhoneItalia.com: [caption id="attachment_2029" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 uscita a Roma Est"] [/caption] 19,30: circa 30 persone in fila a Rozzano; 18,05: superate le cento persone a Roma Est; 17,35: i colleghi di iPhoneItalia.com, che ringraziamo, hanno intervistato i primi utenti in fila a Bologna. Ecco il video: 16,40: a Roma Est si viaggia verso le 80 persone; 16.15: a Bologna si contano già circa cinquanta persone; 15.40: primi fan Apple presso gli store di Bologna (dopo i due padovani) e a Porta di Roma; 14.45: l'orario di pranzo non ha fatto riscontrare un incremento delle code davanti ai vari store; 13,00: non si registrano code, per ora, allo store di Marcianise; 12,40: a Roma Est si contano già 50 utenti in fila per il nuovo iPhone 5; 11,30: Repubblica rende pubblico il video dei due utenti padovani, da ieri appostati dinnanzi allo store di Bologna: