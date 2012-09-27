Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, tra prezzo e nuovo video spot

[caption id="attachment_2021" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, sia dal punto di vista del prezzo, sia per un nuovo video, riguardante lo spot pubblicitario concepito dal colosso coreano, che prende nuovamente in giro non solo Apple, ma anche tutti coloro che danno vita alle interminabili file, al momento dell'uscita sul mercato di un nuovo prodotto concepito dal brand di Cupertino, come del resto sta avvenendo in queste ore, in Italia, con lo stesso iPhone 5. Per quanto concerne il prezzo, invece, in questi minuti è giunta la notizia ufficiale sul fatto che l'iPhone 5 potrà essere acquistato con un esborso pari a ben 729 euro per la versione da 16 GB, arrivando a 839 euro per il 32 GB e a 949 euro per il 64 GB. Chiara l'indignazioni di diversi fan Apple nelle varie community. Di seguito, comunque, i due nuovi spot di Samsung, incentrati sul tema "Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5":