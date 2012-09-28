Caricamento...

Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3, uscita Stati Uniti solo il 24 ottobre

Redazione

di Redazione

28/09/2012

[caption id="attachment_2045" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Note 2 vs Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy Note 2 vs Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3 dal 24 ottobre, considerando che la casa produttrice coreana ha comunicato in questi minuti che il device sarà in uscita sul mercato nella suddetta data, almeno per quanto riguarda il mercato americano, mentre qui da noi sono attese novità già dalla prossima settimana. Andando ad analizzare la campagna Samsung, riportata pochissimi minuti fa da SamMobile e incentrata  proprio sulla data di uscita del nuovo Samsung Galaxy Note 2, emerge che l’appuntamento è stato fissato alle ore 19 a New York City. Insomma, gli utenti americani che hanno intenzione di dare vita alla tanto attesa sfida “Samsung Galaxy Note 2 vs. Samsung Galaxy S3” dovranno attendere ancora qualche settimana, visto che, come avvenuto con il Samsung Galaxy S3, sarà l’Europa a godere di una corsia preferenziale sull’uscita.

