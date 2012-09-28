Samsung Galaxy S3 64 GB, uscita e prezzo

[caption id="attachment_837" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 64GB ad un prezzo di 850 euro? Sono queste le indiscrezioni che si rincorrono in Rete in queste ore, relativamente all'opportunità che il device Android, con un taglio di memoria decisamente più elevato rispetto alle versioni presenti ad oggi sul mercato, possa giungere sugli scaffali molto prima di quanto potesse essere lecito pensare. In particolare, il Samsung Galaxy S3 da 64 GB dovrebbe essere in uscita nella sola colorazione nera, quella apparsa durante le Olimpiadi di Londra sul web (tra conferme e smentite di rito), mentre il prezzo, così come avvenuto con il Samsung Galaxy S3 da 16 GB, sarebbe destinato a scendere con il passare delle settimane. Insomma, ancora poche settimane e potremo toccare con mano il Samsung Galaxy S3 64 GB Sapphire Black.