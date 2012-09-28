Samsung Galaxy S3, prezzo scontato su glistockisti.it
di Redazione
28/09/2012
[caption id="attachment_2053" align="aligncenter" width="530" caption="Sasmung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo scontato, in queste ore, sul sito glistockisti.it, considerando che il rivenditore consente di portarsi a casa il device Android, nella sua versione Marble White o Pebble Blue, affrontando un costo pari a 479 euro, fermo restando che non vengono menzionate ulteriori spese di spedizione nella pagina in cui si può effettuare l'acquisto. Altra precisazione importante, poi, si riferisce alla garanzia Europa, che, in quanto tale, esclude in modo automatico la possibilità di godere della promozione relativa all'ottenimento del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi gratis. Qualche settimana fa, in quest'articolo, ci eravamo soffermati sul Samsung Galaxy S3 proposto ad un prezzo scontato su glistockisti, in riferimento all'apparizione della versione rossa a 499 euro. Coloro che intendono sfruttare la nuova promozione sul Samsung Galaxy S3, possono accedere a questa pagina.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 429 euro
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3 64 GB, uscita e prezzo
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016