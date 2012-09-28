Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo scontato su glistockisti.it

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2053" align="aligncenter" width="530" caption="Sasmung Galaxy S3"]Sasmung Galaxy S3 prezzo scontato[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo scontato, in queste ore, sul sito glistockisti.it, considerando che il rivenditore consente di portarsi a casa il device Android, nella sua versione Marble White o Pebble Blue, affrontando un costo pari a 479 euro, fermo restando che non vengono menzionate ulteriori spese di spedizione nella pagina in cui si può effettuare l'acquisto. Altra precisazione importante, poi, si riferisce alla garanzia Europa, che, in quanto tale, esclude in modo automatico la possibilità di godere della promozione relativa all'ottenimento del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi gratis. Qualche settimana fa, in quest'articolo, ci eravamo soffermati sul Samsung Galaxy S3 proposto ad un prezzo scontato su glistockisti, in riferimento all'apparizione della versione rossa a 499 euro. Coloro che intendono sfruttare la nuova promozione sul Samsung Galaxy S3, possono accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 429 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 64 GB, uscita e prezzo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015