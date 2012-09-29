Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 429 euro

[caption id="attachment_2058" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo incredibile? La proposta comparsa in queste ore su Glamoo.com è di quelle imperdibili, considerando che consente di portarsi a casa uno dei device più chiacchierati del momento a soli 429 euro, includendo, tra le altre cose, anche le spese di spedizione. Nella pagina dell'offerta dedicata al Samsung Galaxy S3 a questo prezzo, si precisa che il modello Android è venduto con garanzia Europa e che le spedizioni avverranno non oltre il ventesimo giorno lavorativo, dopo la scadenza della promozione, che si avrà mercoledì sera. Insomma, nella peggiore delle ipotesi, sarà possibile ricevere il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo favorevole in poco più di un mese. Per tutti gli altri dettagli riguardanti l'offerta in questione, è possibile accedere a questa pagina.