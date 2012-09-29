Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 429 euro

Redazione Avatar

di Redazione

29/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2058" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo incredibile? La proposta comparsa in queste ore su Glamoo.com è di quelle imperdibili, considerando che consente di portarsi a casa uno dei device più chiacchierati del momento a soli 429 euro, includendo, tra le altre cose, anche le spese di spedizione. Nella pagina dell'offerta dedicata al Samsung Galaxy S3 a questo prezzo, si precisa che il modello Android è venduto con garanzia Europa e che le spedizioni avverranno non oltre il ventesimo giorno lavorativo, dopo la scadenza della promozione, che si avrà mercoledì sera. Insomma, nella peggiore delle ipotesi, sarà possibile ricevere il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo favorevole in poco più di un mese. Per tutti gli altri dettagli riguardanti l'offerta in questione, è possibile accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e promozione Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi: tempi spedizione (fase 1)

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo scontato su glistockisti.it

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015