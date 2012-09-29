Samsung Galaxy S3 e promozione Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi: tempi spedizione (fase 1)

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e la promozione del Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi continuano ad essere sulla bocca di tutti, anche perché l'iniziativa rivolta agli utenti italiani terminerà solo nella giornata di domani, ragion per cui i ritardatari stanno cercando di portarsi a casa gli ultimissimi pezzi con garanzia Italia, prima che sia troppo tardi, mentre chi ha già acquisto continua a porsi (e a porci) domande, per quanto concerne i tempi spedizione del tablet. Nell'articolo di oggi, riportiamo le primissime fasi della registrazione a Samsung Exclusive, così come ci sono state riportate da alcuni utenti che abbiamo rintracciato, al fine di creare case history interessanti per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia tra il 25 agosto e il 30 settembre. Il primo step, ovviamente, è quello della registrazione a Samsung Exclusive: in questo caso, l'unica informazione da introdurre nel form, per quanto concerne il dispositivo acquistato, è il suo codice IMEI. Una volta compilate le varie voci, si riceverà all'istante una prima e-mail, contenente il link da cliccare, per confermare la corrispondenza tra l'indirizzo fornito e la propria persona. Una volta cliccato, Samsung si riserva il diritto di valutare i dati precedentemente forniti: circa 24 ore dopo, se non vi sono anomalie, sarete accettati definitivamente su Samsung Exclusive, concludendo la fase 1. Man mano che le testimonianze subiranno le evoluzioni sperate, vi aggiorneremo sulle tempistiche dell'invio del tablet. Le fasi che elenchiamo di seguito, diventeranno linkabili man mano che pubblicheremo articoli sugli step successivi: Fase 1 (articolo corrente) Fase 2 Fase 3 Fase 4