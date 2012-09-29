Caricamento...

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3: durata batteria

29/09/2012

[caption id="attachment_2068" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 batteria"]iPhone 5 durata batteria[/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, con un test sulla durata della batteria che va preso in considerazione in queste ore. Un sito americano, infatti, ha testato per otto ore di fila tale caratteristica, relativamente ai principali device che in queste settimane competono sul mercato, includendo tra questi anche il nuovo iPhone 5, che sembra avere un passo in più sotto questo punto di vista. In particolare, il contesto di utilizzo è quello di un numero elevato di foto scattate e di lunghe registrazioni video, con il Samsung Galaxy S3 che se la cava egregiamente, superando senza molti problemi la soglia delle sei ore. Meglio del device Android solo il nuovo iPHone 5, che, a dispetto delle tante critiche riguardanti l'associazione tra il sistema operativo iOS 6 e l'autonomia della batteria, va addirittura oltre le sette ore, aggiudicandosi la sfida.

