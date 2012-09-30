Galaxy S3, aggiornamento entro inizio settimana?

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"] [/caption] Il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento relativo al bug che è stato scoperto in queste ore a partire dall'inizio della prossima settimana, forse già a partire dalla giornata di lunedì. Sono questi gli ultimi rumors che circolano in Rete a proposito del device Android del momento, anche se da parte di Samsung, per adesso, non giungono conferme ufficiali. L'azienda, qualche giorno fa, aveva sì fatto sapere di essere al lavoro per mettersi alle spalle il problema, ma, allo stesso tempo, non erano state fornite date precise per il Galaxy S3 e l'aggiornamento necessario per risolvere ormai il noto bug, tramite il quale, accedendo ad alcuni siti, si scaricava in modo automatico un codice capace di resettare le informazioni dello stesso Samsung Galaxy S3. Insomma, poche ore e probabilmente toccheremo con mano l'aggiornamento per il Galaxy S3.