Samsung Galaxy S3 e promozione Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi: tempi spedizione (fase 2)

Samsung Galaxy S3 e la promozione del Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi giunti all'ultimo giorno buono per aderire alla proposta. Come molti sapranno, infatti, il termine ultimo per acquisire il diritto a ricevere il tablet Android è il 30 settembre, in riferimento alla data di acquisto che dovrà comparire sullo scontrino del Samsung Galaxy S3, mentre per l'iscrizione a Samsung Exclusive e per i tempi di spedizione del tablet, vi è ancora del tempo. Ieri vi abbiamo riportato la prima fase del processo necessario per farvi inviare il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, raccontandovi in tempo reale il timing della registrazione al sito per sfruttare l'offerta. Ebbene, dopo le 24 ore necessarie a Samsung per verificare i dati dell'utente e il codice IMEI del Samsung Galaxy S3 (con esito positivo), ne sono trascorse circa 36, prima che alcuni dei nostri lettori ricevessero una nuova e-mail, contenente il link per accedere alla promozione del tablet, con tanto di password specifica. E' in questo frangente che sarà richiesto a tutti di inviare una prova d'acquisto, presumibilmente la scannerizzazione (si preferisce il formato .jpg) dello scontrino riguardante la transazione del Samsung Galaxy S3. L'alternativa, è inviare il tutto tramite posta ordinaria, all'indirizzo che vi sarà fornito nella stessa e-mail. Una volta inviato il tutto, possono trascorrere fino a quindi giorni lavorativi per avere la conferma della validità dello scontrino. Si chiude, pertanto, la fase due relativa al Samsung Galaxy S3 e la promozione del Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi.