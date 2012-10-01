Samsung Galaxy S3 e applicazioni: AndroidPIT nuova alternativa

[caption id="attachment_2086" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e il mondo delle sue applicazioni? Sarà capitato anche a voi di imbattervi in store secondari di Android, spazi web che avanzano la pretesa di fornirvi dei servizi e delle applicazioni fuori dall'ordinario spesso di dubbia origine e di ambigua utilità. Proprio per evitare che le vostre ricerche continuino in questa direzione e rischino di non portare risultato, AndroidPIT può rappresentare una delle vostre certezze migliori. AndroidPIT si presenta come un market non ufficiale, sebbene presenti caratteristiche non proprie di un qualsiasi store. In senso buono. Oltre a presentare applicazioni e contenuti per il vostro dispositivo, come ad esempio giochi android dell’ultimo momento e tutte le ultime novità, potrete interagire con altri utenti registrati, comunicando nella community di AndroidPIT e confrontando le vostre idee e le vostre opinioni riguardo il mondo del robottino verde. Una buona idea che si trasforma in una trovata geniale, combinandosi con il ricco database di informazioni e di news che vengono aggiornate e aggiunte giorno dopo giorno. Potrete così leggere un articolo di vostro interesse e parlarne subito con una discussione, sull'apposito forum. [caption id="attachment_2087" align="aligncenter" width="530" caption="AndroidPIT"] [/caption] AndroidPIT è da poco disponibile anche in Italia, perciò ci vorrà un po’ di tempo prima che riesca a rivelare tutto il suo potenziale, ma le premesse sono già molto buone. Tutti gli utenti registrati infatti non solo possono votare e giudicare le app scaricate, fornendo così un prezioso aiuto a coloro che le scaricheranno in seguito, ma possono anche godere di sconti sensazionali e di app gratuite. Senza contare che, in qualsiasi momento, ci sarà sempre qualche figura di supporto reperibile per complicazioni o semplici domande. Probabilmente vi stare chiedendo qualcosa del tipo: "Se non ho un modello nuovo come il Samsung Galaxy S3 avrò problemi?", in questo caso, sia che si tratti di un Samsung Galaxy, o di qualsiasi altro modello, non vi è alcun problema con il sistema operativo, anche nel caso fosse un po’ datato. E’ più probabile che per gli utenti Jelly Bean ci vorrà qualche fase di attesa, ma è solo questione di tempo.