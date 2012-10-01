Samsung Galaxy S3, prezzo a 465 euro

[caption id="attachment_2082" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3, prezzo decisamente interessante sul sito notebookeofferte.it, considerando che il device Android viene proposto in questi giorni a 465 euro, cui vanno però aggiunti 9 euro per la spedizione, con la possibilità di avere il modello a casa nel giro di pochi giorni. Una considerazione sul Samsung Galaxy S3 al prezzo di 465 euro: la piattaforma precisa che si tratta di garanzia Italia, anche se è difficile stabilire con precisione se è ancora possibile rientrare o meno nella promozione riguardante il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, considerando che l'iniziativa è terminata pochissime ore fa. In tal senso, dunque, è consigliabile contattare l'assistenza, così come nel caso in cui sul web abbiate individuato offerte ancora più convenienti: in quel caso, infatti, potrebbe essere possibile uno sconto ulteriore. Per altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo di 465 euro, è possibile collegarsi a questa pagina.