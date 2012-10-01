Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2: rumors sull'uscita

[caption id="attachment_2092" align="aligncenter" width="530" caption="Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2 potrebbero non essere così lontani. Il motivo? Nonostante gli utenti in possesso del device attendano ancora l’update ad Android Jelly Bean 4.1, in queste ore si parla con insistenza del lancio sul mercato, nel giro di trenta giorni, del nuovo Nexus, quello di quarta generazione per questa famiglia, e con esso anche del nuovo OS di Google. Per forza di cose, è impossibile parlare di tempi, relativamente al Samsung Galaxy S3 e al relativo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2, soprattutto considerando che la casa produttrice non è esattamente un fulmine sotto questo punto di vista, ma, allo stesso tempo, la notizia dei presunti tempi ristretti per il nuovo Nexus e del relativo OS, può essere interpretata come un segnale positivo per chi ha scelto di puntare sul Samsung Galaxy S3.