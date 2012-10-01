Galaxy S3, aggiornamento bug sicurezza: nessun rischio per il device?

[caption id="attachment_1514" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà a breve un aggiornamento, necessario per prevenire il bug che consentirebbe di formattare il device, attraverso un attacco software, con il rischio di vedere anche la SIM del dispositivo irrimediabilmente danneggiata, a causa di errate digitazioni (esterne) del codice PUK. Se l’aggiornamento in questione per il Samsung Galaxy S3 è atteso già questa settimana (alcuni addetti ai lavori avevano ipotizzato addirittura nella giornata di oggi), va anche precisato che secondo alcuni addetti ai lavori, come nel caso del ricercatore Collin Mulliner, i modelli di nuova generazione prodotti da Samsung non correrebbero alcun rischio, rasserenando, in questo modo, tutti coloro che si sono portati a casa il Samsung Galaxy Note, oppure lo stesso Samsung Galaxy S3. Resta il fatto che solo l’aggiornamento in questione potrà mettere la parola fine a questa telenovela.