Samsung Galaxy S3 Garnet Red: uscita nel Regno Unito

[caption id="attachment_2100" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Garnet Red"] [/caption] Il Samsung Gaalxy S3 Garnet Red è in uscita nel Regno Unito e a breve sarà disponibile anche negli altri Paesi europei. A darne notizia, in queste ore, una fonte del calibro di GSMArena, che però non fornisce maggiori dettagli sui tempi di uscita nel resto del continente, lasciando, pertanto, col fiato sospeso coloro che aspettano questa nuova variante cromatica anche in Italia. Per quanto concerne il prezzo del Samsung Galaxy S3 Garnet Red, la proposta iniziale è pari a 429 sterline, mentre non dovrebbero trascorrere molti giorni per toccare con mano il Galaxy S3 con i suoi altri nuovi colori, vale a dire Amber Brown, Sapphire Black e Titanium Grey. Insomma, un'ottima notizia per chi attende il device Android con una veste alternativa, fermo restando che il prezzo del Samsung Galaxy S3 Garnet Red, inizialmente fissato a 699 euro (mancano conferme ufficiali in merito), si abbasserà in poco tempo.