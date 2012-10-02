Caricamento...

Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo: offerta Groupalia a 449 euro

02/10/2012

[caption id="attachment_2104" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 miglior prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo, in queste ore, è presente su Groupalia. Dopo l'incredibile offerta di glamoo.com, che ha proposto il device a 429 euro, registriamo in queste ore, pertanto, una nuova interessante occasione per tutti coloro che intendono portarsi a casa uno smartphone che sta andando incontro ad un incredibile successo, con la possibilità di acquistarlo a 449 euro. Va precisato che, a differenza di quanto avviene di solito con Groupalia, i tempi di attesa per ottenere il Samsung Galaxy S3 non sono eccessivamente lunghi, se si pensa che gli utenti riceveranno il prodotto entro il 26 ottobre. Se a questo si aggiunge che i costi per la spedizione sono inclusi nel prezzo, allora il tutto può diventare attraente. Tutti coloro che intendono avere informazioni sul Samsung Galaxy S3 al miglior prezzo, possono accedere a questa pagina.

