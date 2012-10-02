Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.2: durata batteria migliorata?

[caption id="attachment_1619" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.2"] [/caption] Il Galaxy S3 potrebbe ricevere l'aggiornamento al sistema Android 4.2 prima di quanto ci si possa aspettare, nonostante tutti attendano ancora l'update ad Android Jelly Bean 4.1. Le recenti indiscrezioni relative al nuovo Nexus, che potrebbe arrivare sul mercato con l'ultima release dell'OS di Google (tra quelle progettate), ha dato spazio all'immaginazione degli utenti e degli addetti ai lavori. Lecito, in un contesto di questo tipo, chiedersi a quali miglioramenti il Galaxy S3 potrebbe andare incontro con il possibile aggiornamento ad Android 4.2: le prime ipotesi, in tal senso, si focalizzano su un netto miglioramento per la durata della batteria, grazie al sistema "battery drain". In aggiunta, dovremmo assistere ad un ulteriore passo in avanti, per quanto concerne la fluidità del device, oltre all'aggiornamento di Google Now.