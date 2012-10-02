Samsung Galaxy S3 Mini, presentazione l'11 Ottobre?

[caption id="attachment_2275" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S3 mini[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Mini prevede una presentazione il prossimo 11 ottobre? E' questa l'indiscrezione, per certi versi clamorosa, rilasciata poche ore fa da una fonte come SamMobile, che, come molti sapranno, spesso e volentieri è molto vicina agli affari di casa Samsung. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, i tempi di uscita del Samsung Galaxy S3 potrebbero essere più ristretti di quanto si possa pensare, considerando che solo ventiquattro ore fa TAS-system (T-Mobile Activation system) aveva previsto il via delle vendite entro il prossimo dicembre. Va anche sottolineato che le caratteristiche del Samsung Galaxy S3 Mini, di tutto rispetto, hanno attirato l'attenzione da parte di chi, pur apprezzando le peculiarità del modello base, non aveva e non ha intenzione di spendere cifre esorbitanti. Con la dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, uno schermo da 4 pollici, un processore dual core e una fotocamera da 5 megapixel, il Samsung Galaxy S3 Mini potrebbe dunque essere protagonista di un evento tra poco più di una settimana, a Francoforte.