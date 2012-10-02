Acquistare azioni Apple? Subito dopo c'è Google

[caption id="attachment_2117" align="aligncenter" width="530" caption="Azioni Apple"] [/caption] Acquistare azioni Apple è ancora la soluzione ideale per coloro che intendono affacciarsi nel mondo della finanza, ma, grazie anche al grandissimo contributo dato da device come il Samsung Galaxy S3, immediatamente alle spalle del colosso di Cupertino troviamo Google, per forza di cose spinto in modo significativo dal sistema operativo Android. Le azioni del motore di ricerca, infatti, sono cresciute quasi dell'1%, consentendo proprio a Google di scavalcare Microsoft nel ranking dei brand più ricchi, tra quelli immersi nel settore tecnologico. Ricapitolando, il brand di Mountain View è giunto ad una capitalizzazione di mercato pari a 249 miliardi di dollari: valore decisamente buono, ma certo non paragonabile a quello della mela morsicata, che può contare su un valore di mercato di 618 miliardi di dollari. Insomma, acquistare azioni Apple è ancora la scelta più saggia.