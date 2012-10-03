Samsung Galaxy S4 e uscita sul mercato: nuovi sviluppi
di Redazione
03/10/2012
[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 e la sua uscita, a sorpresa, tengono ancora banco in questi giorni. Nonostante un paio di settimane fa sia arrivata la smentita ufficiale da parte della casa produttrice, che ha escluso categoricamente la possibilità che il device possa essere presentato già durante il mese di febbraio, in queste ore ci sono pervenute domande in merito ad un lancio anticipato, così come abbiamo notato una certa confusione sulle community in Rete.Ebbene, riteniamo sia il caso di evidenziare ancora una volta che il Samsung Galaxy S4 non sarà in uscita sul mercato prima di aprile o maggio, non solo perché l'azienda ha bisogno di tempo per fare le cose in grande, ma anche perché il Samsung Galaxy S3, stando alle ultime indiscrezioni, ha retto benissimo l'impatto con l'iPhone 5, di recente arrivato sul mercato degli altri Paesi europei.
Articolo Precedente
iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, durata batteria: iLounge smentisce Apple
Articolo Successivo
Acquistare azioni Apple? Subito dopo c'è Google
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018