Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, durata batteria: iLounge smentisce Apple

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2127" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 e durata batteria"]iPhone 5 durata batteria[/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 con un colpo di scena, almeno per quanto concerne la durata della batteria. In queste ore, infatti, lo staff di iLounge ha seccamente smentito quanto affermato da Apple durante la presentazione del device, considerando che, a quanto pare, l’iPhone 5 ha una batteria la cui autonomia è decisamente inferiore ai valori sponsorizzati. In particolare, abbiamo da un lato Apple che, poco meno di un mese fa, ha parlato di 8 ore in conversazione su rete 3G, 8 ore di traffico dati, 10 ore di navigazione attraverso il modulo Wifi, 10 ore di riproduzione video, 40 ore di musica e 225 ore di standby. Dall’altro, iLounge, afferma che tali valori non si avvicinano nemmeno a quelli realmente registrati. Insomma, lo scontro iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 sulla durata della batteria potrebbe ancora premiare il modello Android.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, vendite ok dopo l'uscita dell'iPhone 5

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 e uscita sul mercato: nuovi sviluppi

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015