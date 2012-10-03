iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, durata batteria: iLounge smentisce Apple

[caption id="attachment_2127" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 e durata batteria"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 con un colpo di scena, almeno per quanto concerne la durata della batteria. In queste ore, infatti, lo staff di iLounge ha seccamente smentito quanto affermato da Apple durante la presentazione del device, considerando che, a quanto pare, l’iPhone 5 ha una batteria la cui autonomia è decisamente inferiore ai valori sponsorizzati. In particolare, abbiamo da un lato Apple che, poco meno di un mese fa, ha parlato di 8 ore in conversazione su rete 3G, 8 ore di traffico dati, 10 ore di navigazione attraverso il modulo Wifi, 10 ore di riproduzione video, 40 ore di musica e 225 ore di standby. Dall’altro, iLounge, afferma che tali valori non si avvicinano nemmeno a quelli realmente registrati. Insomma, lo scontro iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 sulla durata della batteria potrebbe ancora premiare il modello Android.