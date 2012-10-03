Samsung Galaxy S3, vendite ok dopo l'uscita dell'iPhone 5

[caption id="attachment_1153" align="aligncenter" width="450" caption="iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, a quanto pare, ha molto più appeal di quanto non dica il numero di pezzi portati a casa fino ad oggi dagli utenti, comunque elevatissimo, considerando che le vendite del device pare siano andate alla grande, anche dopo la tanto temuta uscita dell'iPhone 5, avvenuta da qualche giorno a questa parte. Difficile risalire alle motivazioni che hanno generato un trend di questo tipo, ma va detto che, durante le prime due settimane di settembre, le vendite del Samsung Galaxy S3 sono state spinte anche dal timore che, negli Stati Uniti, la battaglia legale tra Apple e Samsung potesse bloccare la commercializzazione del device Android, senza dimenticare il "senso d'appartenenza" che si è rafforzato, in concomitanza proprio con l'uscita dell'iPhone 5. Come abbiamo riportato stamane in quest'articolo, dunque, Samsung è stata in grado di reggere al meglio l'urto dell'arrivo del nuovo device Apple sul mercato.