Samsung Galaxy S3 e iPhone 5: confronto display

[caption id="attachment_2135" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e iPhone 5 protagonisti del confronto sul display. In queste ore, infatti, soprattutto negli Stati Uniti, si è intensificato il duello tra i due device, soprattutto considerando il fatto che, a detta di Apple, quello dell’iPhone 5 è il miglior schermo di sempre nel mercato degli smartphone. Al dì là delle dimensioni, con il Samsung Galaxy S3 che prevale grazie ai suoi 4,8 pollici (mentre l’iPhone 5 è appena giunto a 4 pollici netti), va detto che i test recenti, molto più approfonditi rispetto ai primi, sembrano decretare un sostanziale equilibro tra le parti, con il dispositivo Apple che può contare su una densità pixel pari a 326 ppi, mentre il Samsung Galaxy S3 si arresta a 306. La risoluzione HD del Samsung Galaxy S3, poi, giunge a 1280 x 720, quella dell’iPhone 5 a 1136 x 640.