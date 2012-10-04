Samsung Galaxy S4, fotocamera da 13 megapixel confermata?

[caption id="attachment_2142" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 fotocamera"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe davvero essere caratterizzato da una fotocamera da 13 megapixel, garantendo all'intero settore smartphone un deciso passo in avanti sotto questo punto di vista. A trattare nuovamente l'argomento, in queste ore, è stata una fonte del calibro di SamMobile, che ha pubblicato l'elenco dei prossimi device dove la nuova generazione di fotocamere sarà presente, includendo anche il prossimo Samsung Galaxy Note 3. Il sensore, etichettato come S5K3L2, avrebbe dimensioni pari a 8.5 x 8.5 x 5.9 mm, con risoluzione delle foto scattate addirittura di 4208 x 3120 pixel. Va anche precisato che i modelli citati, tra cui il presunto Samsung Galaxy S4, secondo lo schema sarebbero presentati durante il Mobile World Congress 2012, in programma a Barcellona il prossimo febbraio, ma Samsung ha avuto già modo, un paio di settimane fa, di smentire le voci riguardanti la possibile uscita dello stesso Samsung Galaxy S4 in quel periodo.