Comprare azioni Apple e notorietà del brand Samsung

04/10/2012

Comprare azioni Apple, come abbiamo sottolineato due giorni fa in quest'articolo, risulta ancora estremamente conveniente per coloro che intendono interfacciarsi con il mondo della finanza e in particolare il settore mobile, ma se focalizziamo il nostro discorso sul suddetto settore, allora non possiamo fare a meno di enfatizzare l'incredibile crescita della notorietà di un brand come Samsung. Al dì là della crescita delle azioni di Google, come vi abbiamo già riportato, non può essere sottovalutata la scalata da parte del brand coreano, soprattutto grazie all'incredibile successo del Samsung Galaxy S3, nel particolare e prestigioso ranking Best 13th Global Brands della Interbrand, che vede Samsung al nono posto nella griglia delle aziende più popolari, dopo il diciassettesimo posto riscontrato un anno fa. Insomma, se comprare azioni Apple è ancora più che consigliabile, gli investitori di Samsung avranno comunque di cosa rallegrarsi.
