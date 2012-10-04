Comprare azioni Apple e notorietà del brand Samsung

, come abbiamo sottolineato due giorni fa in, risulta ancora estremamente conveniente per coloro che intendono interfacciarsi con il mondo della finanza e in particolare il settore mobile, ma se focalizziamo il nostro discorso sul suddetto settore, allora non possiamo fare a meno di enfatizzare l'incredibile crescita delladi un brand come. Al dì là della crescita delle azioni di, come vi abbiamo già riportato, non può essere sottovalutata la scalata da parte del brand coreano, soprattutto grazie all'incredibile successo del, nel particolare e prestigioso ranking, che vede Samsung al nono posto nella griglia delle aziende più popolari, dopo il diciassettesimo posto riscontrato un anno fa. Insomma, se comprare azioni Apple è ancora più che consigliabile, gliavranno comunque di cosa rallegrarsi.