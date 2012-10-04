Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean in uscita negli Stati Uniti

[caption id="attachment_1369" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 vede più vicino l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean. Dopo giorni di preoccupante silenzio, in seguito all'update partito ad inizio della settimana scorsa in Polonia, una novità molto importante, in queste ore, giunge direttamente dagli Stati Uniti, dove potremmo registrare a breve l'update tanto atteso dagli utenti. A quanto pare, infatti, la divisione americana di Samsung ha modificato da poco alcune voci di una tabella, che include i suoi device con tanto di tempistica per il prossimo update del sistema operativo: ebbene, pare che il Galaxy S3 e il suo aggiornamento ad Android Jelly Bean, siano legati dalla dicitura "coming soon". Come sempre, non vengono fornite date certe agli utenti, ma la novità che vi stiamo riportando potrebbe essere il segnale che siamo effettivamente agli sgoccioli per tutti coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3.