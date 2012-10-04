Galaxy S3, aggiornamento Android 4.1 in Corea dal 9 ottobre

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean? Da pochissimi minuti è apparsa in Rete finalmente una data, anche se limitata alla versione coreana del device. Stiamo parlando delle versioni etichettate come SHV-E210S, SHV-E210K, SHV-210L, che, a quanto pare, riceveranno il tanto atteso aggiornamento a partire dal prossimo 9 ottobre. Si tratta della prima svolta significativa, considerando che, come abbiamo riportato questa mattina, anche negli Stati Uniti qualcosa si sta muovendo, con la casa produttrice che ha impostato la voce "coming soon", relativamente al Galaxy S3 e al suo aggiornamento ad Android Jelly Bean. Difficile dire gli ultimi sviluppi su questa storia quali conseguenze avranno per l'Italia ed il resto d'Europa, ma si tratta senza ombra di dubbio di passi in avanti, dopo che l'update era stato quasi promesso a fine agosto.