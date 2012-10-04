Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean: Samsung USA non conferma

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 e l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, al momento, sembrano più distanti. Pochi minuti fa, infatti, SamMobile ha riportato la notizia relativa all'annuncio che è stato diramato da Samsung USA, per quanto concerne i device che potranno godere dei vantaggi associabili ad un update, come quello ad Android 4.1. Ebbene, tra i dispositivi menzionati, non è stata confermata la presenza del Samsung Galaxy S2, mentre i primi della lista sono stati i Samsung Galaxy S3 per AT & T, Sprint, T-Mobile e US Cellular. Va premesso che non si tratta di una bocciatura ufficiale per l'aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2, così come l'approccio dell'azienda, in Europa, potrebbe essere decisamente diverso, ma di certo coloro che hanno acquistato lo smartphone Android del 2011 speravano in notizie differenti dagli Stati Uniti.