Samsung Galaxy S3 Mini, uscita e prezzo

[caption id="attachment_2167" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Mini e la relativa uscita sul mercato, oltre ovviamente alla sempre delicata questione prezzo, rappresentano ancora oggi due misteri sui quali nemmeno gli addetti ai lavori più avanzati sembrano saperne di più, al punto dal lasciare spazio soltanto alle ipotesi sotto questo punto di vista. Se in quest'articolo abbiamo già parlato della sua presentazione, che, con ogni probabilità, si terrà il prossimo 11 ottobre a Francoforte, questa volta è necessario fare uno step ulteriore, considerando che l'uscita e il prezzo del Samsung Galaxy S3 Mini, in seguito alla pubblicazione della suddetta indiscrezione, sono diventati aspetti primari. Per quanto concerne l'uscita, la sensazione è che Samsung sfrutti ancora per un po' l'effetto novità del Samsung Galaxy S3, rimandando l'appuntamento a Novembre, mentre il prezzo del Samsung Galaxy S3 Mini non dovrebbe superare i 499 euro.