Samsung Galaxy S3 e promozione Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi: tempi spedizione (fase 3)

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2012

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"]Samsung-Galaxy-S3-Samsung-Galaxy-Tab-2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la relativa promozione che ha consentito di ottenere un Samsung Galaxy Tablet 2 7.0 WiFi vanno analizzati soprattutto nell'ottica dei tempi spedizione, che, grazie ai case history che abbiamo raccolto attraverso alcuni dei nostri lettori, possono creare dei punti di riferimenti per chi è alla ricerca di informazioni in merito. Nei precedenti due appuntamenti (riepilogati a fine articolo), abbiamo trattato la fase di registrazione a Samsung Exclusive, ma uno dei momenti più delicati si riferisce indubbiamente all'approvazione dello scontrino, vale a dire la prova d'acquisto del Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia entro il 30 settembre. La sensazione è che, in caso di esito negativo, i tempi di risposta da parte di Samsung siano più rapidi, nell'ordine di un paio di giorni lavorativi, mentre le accettazioni, soprattutto per le richieste pervenute ai primi di ottobre, dovrebbero essere convalidate nel giro di una settimana (va precisato, comunque, che da regolamento è possibile attendere anche quindici giorni lavorativi). Solo a questo punto si otterrà un'e-mail di conferma, dove sarete rimandati alla pagina in cui andrà inserita la password (contenuta nella stessa e-mail) e dove sarà possibile scegliere la modalità di pagamento (carta di credito o contrassegno) dei 9,90 euro necessari per la spedizione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi. Il tracking, dopo la scelta, scatterà a prescindere nella fase "pagato" e poi "in attesa di merce". Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sulle fasi successive. Fase 1 Fase 2 Fase 3 (articolo corrente) Fase 4

