Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean, uscita in Italia entro fine ottobre

Il Samsung Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, in Italia, a partire dalla fine di ottobre. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono dal web, e precisamente dall'account Twitter di Samsung Italia, su un argomento che ha avuto un ciclo di vita molto più lungo di quanto ci si potesse aspettare. Come molti sapranno, infatti, erano state molteplici le voci che avevano previsto l'update in questione già entro la fine di agosto, ma non specificate problematiche tecniche hanno notevolmente rallentato tutto il processo. Samsung, più in particolare, relativamente ad una domanda specifica sul Galaxy S3 e sul suo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 in Italia, ha anche specificato che, al momento, non ci si può sbilanciare su una data precisa per il suddetto rilascio.