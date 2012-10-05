Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso: offerta a 329 euro

[caption id="attachment_2179" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso, al momento, probabilmente è disponibile su Groupalia, considerando che il dispositivo potrà essere acquistato fino alla mezzanotte di oggi al prezzo di 329 euro, anche se vanno considerate le spese di spedizione che ammontano a poco meno di 10 euro (9,90 euro per la precisione). Il Samsung Galaxy S2 in questione è offerto con garanzia Italia, con la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca o nera. Se da un lato la disponibilità è limitata ad un numero risicato di pezzi, allo stesso tempo dobbiamo mettere comunque in evidenza il fatto che gli utenti interessati alla proposta del Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso riceveranno il dispositivo entro il 16 novembre. Maggiori dettagli sono disponibili in questa pagina.