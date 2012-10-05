Caricamento...

Galaxy S3: aggiornamento Kies introduce Android Jelly Bean?

05/10/2012

[caption id="attachment_2184" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies"]Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è sempre più vicino all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. E’ questa la chiave di lettura da parte di diversi addetti ai lavori, in seguito all'annuncio da parte della casa produttrice coreana dell’update disponibile per la nuova versione di Kies. Quest’ultima, infatti, secondo indiscrezioni rappresenterebbe un requisito indispensabile per assicurare la corretta diffusione di Android Jelly Bean sui vari Samsung Galaxy S3, anche  se, almeno per ora, non giungono prese di posizione in merito da parte della stessa Samsung. Va precisato, comunque, che l’aggiornamento di Kies, giunto alla versione 2.0.0.12095_7, consente di toccare con mano un sensibile miglioramento della sua interfaccia, oltre ad una evoluta gestione della propria libreria musicale. Insomma, il Samsung Galaxy S3 e i relativi aggiornamenti vivono un periodo a dir poco intenso.

