iPhone 5, download manuale in italiano

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2012

[caption id="attachment_2189" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 download manuale italiano"]iPhone 5 download manuale italiano[/caption] L'iPhone 5 prevede finalmente il download al manuale in italiano del device. In molti, infatti, si erano meravigliati del fatto che, all'interno del pacco contenente il nuovo device di Apple, fossero state omesse le istruzioni per imparare ad utilizzare al meglio il dispositivo, magari dando per scontato che gran parte degli utenti avessero conoscenze tali, da rendere il tutto superfluo. La decisione della casa produttrice ha fatto parecchio discutere, ma, fortunatamente, in queste ore è spuntato in Rete il download per il manuale in italiano dell'iPhone 5, capace di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per conoscere al meglio lo smartphone. Inutile dire che, anche in questo caso, si è acceso il confronto tra lo stesso iPhone 5 ed il Samsung Galaxy S3. Ecco perché, di seguito, vi lasciamo al confronto tra i due manuali, con relativi link al download: Download manuale in italiano iPhone 5 Download manuale in italiano Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4, 3 GB di memoria RAM?

Galaxy S3: aggiornamento Kies introduce Android Jelly Bean?

Redazione Avatar

Redazione

