Samsung Galaxy S4, 3 GB di memoria RAM?

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere caratterizzato da qualcosa come 3 GB di memoria RAM. E' questa l'indiscrezione clamorosa che giunge in queste ore, direttamente da una fonte come SamMobile, che, è bene precisarlo, parla di una possibile novità di questo a partire dal 2013, con il device in questione che dovrebbe rappresentare il top nel ciclo produttivo di Samsung. Resta in piedi anche l'ipotesi del Samsung Galaxy Note 3, anche perché il dispositivo sarà in uscita dopo il Samsung Galaxy S4 e quindi la casa produttrice avrebbe più tempo per testare la compatibilità dei 3 GB di memoria RAM, ma, ad oggi, coloro che hanno intenzioni di acquistare il Samsung Galaxy S4 possono "sognare" un salto di qualità notevolissimo. Continueremo a monitorare tutti i rumors provenienti dagli Stati Uniti, soprattutto per quanto concerne il Samsung Galaxy S4 e le sue principali caratteristiche.