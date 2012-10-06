Samsung Galaxy S4, 3 GB di memoria RAM?
di Redazione
06/10/2012
[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere caratterizzato da qualcosa come 3 GB di memoria RAM. E' questa l'indiscrezione clamorosa che giunge in queste ore, direttamente da una fonte come SamMobile, che, è bene precisarlo, parla di una possibile novità di questo a partire dal 2013, con il device in questione che dovrebbe rappresentare il top nel ciclo produttivo di Samsung. Resta in piedi anche l'ipotesi del Samsung Galaxy Note 3, anche perché il dispositivo sarà in uscita dopo il Samsung Galaxy S4 e quindi la casa produttrice avrebbe più tempo per testare la compatibilità dei 3 GB di memoria RAM, ma, ad oggi, coloro che hanno intenzioni di acquistare il Samsung Galaxy S4 possono "sognare" un salto di qualità notevolissimo. Continueremo a monitorare tutti i rumors provenienti dagli Stati Uniti, soprattutto per quanto concerne il Samsung Galaxy S4 e le sue principali caratteristiche.
Articolo Precedente
Galaxy S3, uscita aggiornamento sicurezza in forte ritardo
Articolo Successivo
iPhone 5, download manuale in italiano
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018