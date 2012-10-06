Galaxy S3, uscita aggiornamento sicurezza in forte ritardo

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Il Galaxy S3 non ha ancora ricevuto l'aggiornamento per risolvere il bug di sicurezza, che è venuto alla luce circa un paio di settimane fa, nonostante la stessa Samsung ne avesse annunciato il rilascio pochi giorni dopo che alcuni studiosi hanno fatto conoscere al mondo una grave falla per alcuni tra i principali dispositivi Android. Che Samsung non sia un fulmine di guerra sugli update lo si è ormai capito, come testimoniato dalla lunga telenovela che solo nel corso del mese di ottobre consentirà agli utenti in possesso di un Galaxy S3 di poter contare sull'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Il ritardo relativo al rilascio della patch per garantire la sicurezza del Samsung Galaxy S2 e del Samsung Galaxy S3, tuttavia, non può lasciare tranquilli gli utenti, considerando la gravità della situazione.