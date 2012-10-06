[caption id="attachment_2205" align="aligncenter" width="511" caption="Aggiornamento Android Jelly Bean download guida"] [/caption] L'aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 ancora non è stato reso ufficiale, se si esclude le recenti novità che sono state messe a disposizione degli utenti in Polonia, ma in queste ore, possiamo trovare online il primo download relativo alla guida per utilizzare al meglio il nuovo sistema operativo di Google, capendo quelli che sono i suoi principali punti di forza. A riportarlo, poco fa, Sammobile, che ha comunque premesso l'associazione tra la guida in questione e la famiglia dei Samsung Galaxy Tab 2. A prescindere da tale considerazione, in ogni caso, è interessante procedere al download della guida per l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, in modo tale da essere preparati sulle novità che porterà con sé l'OS, a breve disponibile anche per il Samsung Galaxy S3. Clicca qui per procedere al download della guida per Android Jelly Bean 4.1.