Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Android Jelly Bean: download guida

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2205" align="aligncenter" width="511" caption="Aggiornamento Android Jelly Bean download guida"]Aggiornamento Android Jelly Bean download[/caption] L'aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 ancora non è stato reso ufficiale, se si esclude le recenti novità che sono state messe a disposizione degli utenti in Polonia, ma in queste ore, possiamo trovare online il primo download relativo alla guida per utilizzare al meglio il nuovo sistema operativo di Google, capendo quelli che sono i suoi principali punti di forza. A riportarlo, poco fa, Sammobile, che ha comunque premesso l'associazione tra la guida in questione e la famiglia dei Samsung Galaxy Tab 2. A prescindere da tale considerazione, in ogni caso, è interessante procedere al download della guida per l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, in modo tale da essere preparati sulle novità che porterà con sé l'OS, a breve disponibile anche per il Samsung Galaxy S3. Clicca qui per procedere al download della guida per Android Jelly Bean 4.1.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo scontato a 463 euro

Articolo Successivo

Galaxy S3, uscita aggiornamento sicurezza in forte ritardo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018