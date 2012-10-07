Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo scontato a 463 euro

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è proposto ancora una volta ad un prezzo scontato, considerando che, in queste ore, è possibile imbattersi nell'offerta da parte del sito sottocostotelefonia.it, che ha messo in vendita lo smartphone Android al prezzo di 463 euro, pur essendo necessario, come sempre avviene in questi casi, fare una serie di premesse. In primis, va considerato che il costo per gli utenti non è quello definitivo, considerando che vanno aggiunte anche le spese di spedizione (selezionando l'unico corriere, Bartolini, si arriva a quota 478 euro). Nessun riferimento ai tempi di spedizione, mentre la scelta per gli utenti si limita al Samsung Galaxy S3 di colore blu. In ogni caso, chiunque voglia saperne di più sul Samsung Galaxy S3 al prezzo scontato di 463 euro, può accedere a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 e memoria RAM da 3 GB: uscita e ulteriori considerazioni

Articolo Successivo

Aggiornamento Android Jelly Bean: download guida

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015