Samsung Galaxy S3, prezzo scontato a 463 euro

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è proposto ancora una volta ad un prezzo scontato, considerando che, in queste ore, è possibile imbattersi nell'offerta da parte del sito sottocostotelefonia.it, che ha messo in vendita lo smartphone Android al prezzo di 463 euro, pur essendo necessario, come sempre avviene in questi casi, fare una serie di premesse. In primis, va considerato che il costo per gli utenti non è quello definitivo, considerando che vanno aggiunte anche le spese di spedizione (selezionando l'unico corriere, Bartolini, si arriva a quota 478 euro). Nessun riferimento ai tempi di spedizione, mentre la scelta per gli utenti si limita al Samsung Galaxy S3 di colore blu. In ogni caso, chiunque voglia saperne di più sul Samsung Galaxy S3 al prezzo scontato di 463 euro, può accedere a questa pagina.