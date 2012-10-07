Samsung Galaxy S4 e memoria RAM da 3 GB: uscita e ulteriori considerazioni

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e la possibile dotazione di una memoria RAM da 3 GB, a nostro avviso, sono meritevoli di ulteriori considerazioni, considerando il gran rumore generato dall'indiscrezione riportata da SamMobile nel corso del fine settimana e solo parzialmente "moderata", nelle ore successive, dalla stessa fonte. Le possibilità che il Samsung Galaxy S4, dal punto di vista della memoria RAM, possa fare un passo in avanti di questo tipo, a nostro parere, sono piuttosto ridotte, soprattutto se ci si concentra sulla versione europea del device, probabilmente in uscita sul mercato in piena primavera. Difficilmente le caratteristiche possibili del Samsung Galaxy S4, sulle quali ci siamo soffermati in passato, andranno a richiedere e giustificare un tale passo in avanti, senza contare che Samsung è sempre piuttosto "lineare" nei suoi cicli produttivi. Cosa vuol dire questo? Se nel 2012 la sola versione coreana del Samsung Galaxy S3 ha avuto la dotazione di 2 GB di memoria RAM (insieme a quella americana, ferma però ad un processore dual core), è possibile che, nel 2013, il solo Samsung Galaxy S4 coreano arrivi già a 3 GB di memoria RAM.