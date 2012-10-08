Samsung Galaxy S3 64 GB: prezzo a 798 euro

[caption id="attachment_2220" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 da 64 GB è disponibile al prezzo di 798 euro, grazie alla proposta del sito ePrice. E' questa una delle principali novità degli ultimi giorni, per quanto concerne il più popolare degli smartphone Android, che, per forza di cose, rende nuovamente attuale il paragone tra il device ed il suo principale competitor, vale a dire l'iPhone 5. Come molti sapranno, infatti, l'iPhone 5 da 64 GB ha un prezzo di listino addirittura pari a 949 euro, rendendo improponibile lo scontro diretto tra i due smartphone leader del settore. Va tenuto a mente, in ogni caso, che il Samsung Galaxy S3 da 16 GB può contare su una memoria espandibile in grado di raggiungere, ugualmente, determinati livelli, ma anche che il Samsung Galaxy S3 da 64 GB in offerta, è disponibile nella versione Sapphire Black. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a questa pagina.