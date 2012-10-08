Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: durata batteria

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, porteranno una serie di novità, per quanto concerne la durata della batteria del dispositivo, come riportato in queste ore da un report decisamente interessante di GSM Arena. Come sempre avviene in questi casi, l’autonomia del device è stata misurata in diversi ambiti, testando proprio Android Jelly Bean sul Samsung Galaxy S3: in particolare, se ci concentriamo sulle conversazioni in 3G, la durata della batteria del dispositivo calerebbe in totale di cinque minuti passando al nuovo OS, mentre con la navigazione pura, la stessa aumenterebbe addirittura di un’ora e venti minuti. Infine, nella riproduzione di contenuti multimediali, con il recente sistema operativo si paga un dazio di circa trenta minuti. Insomma, alti e bassi con il binomio Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean, relativamente alla durata della batteria.