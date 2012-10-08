Samsung Galaxy Note 2, download codici sorgente: plus per il Samsung Galaxy S3?

[caption id="attachment_1547" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy Note 2 e il relativo download dei codici sorgente, potrebbero dare un contributo interessante e non di poco conto anche a coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3, come del resto riportato in queste ore da una fonte del calibro di SamMobile. I diversi elementi in comune tra il Samsung Galaxy Note 2 ed il Samsung Galaxy S3, infatti, potrebbero agevolare in modo significativo il lavoro da parte degli sviluppatori, al fine di personalizzare a standard più elevati il proprio dispositivo. Per procedere al download dei codici sorgente del Samsung Galaxy Note 2, è sufficiente collegarsi a questa pagina, inserendo, nel campo di ricerca, l’etichetta "GT-N7100". Solo nelle prossime settimane scopriremo se tale novità risulterà effettivamente vantaggiosa anche per il Samsung Galaxy S3.