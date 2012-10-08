Galaxy S3, aggiornamento Android 4.2: uscita più lontana

[caption id="attachment_2234" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 Aggiornamento Android 4.2"] [/caption] Il Galaxy S3 e l’aggiornamento ad Android Key Lime Pie 4.2 sono decisamente più distanti da qualche ora a questa parte. La scorsa settimana, infatti, ci siamo soffermati sulle voci provenienti dagli Stati Uniti, con alcune fonti che avevano dato per scontata la dotazione iniziale dell’OS in questione per il Samsung Galaxy Nexus 2, a sua volta in arrivo sul mercato entro la fine del 2012. Da qualche minuto, tuttavia, la stessa fonte (AndroidAndMe.com) ha fatto un deciso passo indietro, affermando che le indiscrezioni su Android Key Lime 4.2 non si sono rivelate veritiere e che la strada che porterà alla sua ufficializzazione (ammesso che sarà questo il nome del sistema operativo) è ancora molto lunga. Insomma, in attesa di Android Jelly Bean 4.1, il matrimonio tra il Samsung Galaxy S3 e l’aggiornamento ad Android Ley Lime 4.2 è ancora cosa lontana.