Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: uscita oggi, 9 ottobre?

Il Galaxy S3 e l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 sono arrivati alla svolta. Le indiscrezioni degli ultimi giorni (a dire il vero, mai confermate dalla casa produttrice) hanno etichettato da più parti il 9 ottobre come il giorno giusto per poter finalmente assistere all'update dell'OS da parte di Google, per uno dei device maggiormente diffusi su scala globale. Da notare che, nel caso in cui il Galaxy S3 dovesse essere aggiornato al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 nel Regno Unito, non necessariamente, già da oggi, il tutto sarà valido anche nel nostro Paese, considerando che Samsung Italia, forse mettendo le mani avanti, aveva fatto sapere sui social network che il pacchetto sarebbe stato disponibile entro la fine del mese di ottobre. In redazione, comunque, abbiamo a disposizione sia una versione brand, sia no brand del device e in caso di notifiche sulla disponibilità per il Samsung Galaxy S3 dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean, vi informeremo in tempo reale. Live aggiornamento Android Jelly Bean per Galaxy S3: ore 19,30: nessun aggiornamento Android Jelly Bean per il Galaxy S3 in Italia. ore 9,15: Android Jelly Bean sbarca sul Samsung Galaxy S3 in Corea;