Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: download disponibile in Corea

[caption id="attachment_1369" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 e l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1, come abbiamo anticipato questa mattina, vivono una giornata a dir poco importante, considerando che è scattato in via ufficiale il download in Corea, confermando in qualche modo le indiscrezioni della vigilia, visto che in molti avevano dato per scontata la corsia preferenziale per il Paese di origine per Samsung. Insomma, la fase test riguardante il Galaxy S3 ed il relativo aggiornamento Android Jelly Bean pare ormai essere conclusa, altrimenti non si spiegherebbe un passo così importante da parte della casa produttrice. La notizia del download, come sempre avviene in questi casi, è stata data da SamMobile, che, c'è da scommetterci, sarà particolarmente attivo nella giornata di oggi. I modelli che possono procedere al donwload sono i seguenti: SHW-M440S, SHV-E210S, SHV-E210K e SHV-210L. Vi aggiorneremo in tempo reale, nel caso in cui il Galaxy S3 dovesse vedere disponibile l'aggiornamento ad Android Jelly Bean già da oggi.