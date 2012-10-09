Samsung Galaxy S3 Mini: prezzo e colori disponibili

[caption id="attachment_2246" align="aligncenter" width="396" caption="Samsung Galaxy S3 Mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Mini ad un prezzo di 500 euro e con l’iniziale disponibilità nella colorazione bianca e blu? Sono queste le principali indiscrezioni che emergono dal web, per quanto concerne un device che, in linea teorica, sarebbe molto atteso per tutti coloro che intendono spendere qual cosina in meno, rispetto alla tradizionale versione del device Android. Se il prezzo del Samsung Galaxy S3 non è esattamente alla portata di tutte le tasche, va anche considerato che tale valore è destinato a scendere rapidamente nel corso delle prossime settimane, così come avviene puntualmente con tutti gli smartphone Android, rendendo dunque il prodotto maggiormente alla portata di un vasto pubblico. Non resta che attendere la giornata di giovedì, quando, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy S3 Mini sarà presentato alla stampa.