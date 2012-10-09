Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: Glamoo di nuovo a 429 euro

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso è di nuovo su Glamoo. A distanza di circa due settimane dalla prima proposta da parte della piattaforma, infatti, in queste ore riscontriamo una nuova offerta sul sito, con la quale è possibile acquistare il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 429 euro, a dir poco competitivo per quelli che sono gli attuali valori del mercato, se si pensa soprattutto che molti store fisici sono ancora oggi ancorati ai 699 euro, che rappresentano il prezzo di partenza del device. L’offerta include anche le spese di spedizione, con la consegna del Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso che è prevista entro venti giorni lavorativi dal momento in cui verrà effettuato l’ordine, con tanto di garanzia Europa. Per maggiori dettagli sull’offerta di Glamoo per il Samsung Galaxy S3, vi rimandiamo a questa pagina.