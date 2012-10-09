Galaxy S3: aggiornamento Android Jelly Bean in Italia rimandato

[caption id="attachment_921" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Niente aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 per il Samsung Galaxy S3, almeno per quanto concerne l'Italia. In giornata, infatti, come vi abbiamo riportato questa mattina, è stato reso disponibile l'update in Corea, Paese in cui Samsung ha l'opportunità di "giocare in casa", lasciando accesa qualche speranza di poter toccare con mano l'OS di Google anche in alcune nazioni europee, già a partire da oggi. Niente di tutti questo, considerando che il Galaxy S3 non solo non ha ricevuto l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 qui da noi, ma nemmeno negli altri Paesi del Vecchio Continente, in primis Francia e Regno Unito, che da sempre godono di una sorta di corsia preferenziale nei rilasci e nella commercializzazione dei device. Insomma, per il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean in Italia, sarà necessario attendere fine ottobre.