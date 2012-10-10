Samsung Galaxy S4, uscita rimandata?
di Redazione
10/10/2012
[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 e la sua uscita nel corso della stagione primaverile del 2013 sembra non essere più così sicura, come riportato da molti addetti ai lavori fino a pochi giorni fa, fermo restando che, come allora, siamo ancorati alle classiche voci di corridoio. Il progetto relativo al Samsung Galaxy S3 Mini (ed il relativo costo per gli utenti, pari a ben 500 euro), senza dimenticare la prospettiva di vedere tra non molto sul mercato una nuova variante dello smartphone, vale a dire il Samsung Galaxy S3 Plus, iniziano a far pensare che la casa produttrice coreana potrebbe prendersela comoda per l’uscita del Samsung Galaxy S4, anche se, almeno per ora, non ci azzardiamo a fare previsioni definitive. Solo nel periodo natalizio, potrebbe essere possibile saperne di più sul futuro del Samsung Galaxy S4.
